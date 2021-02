Öine tugev lumesadu lükkas mäesuusatamise MM-il esimese võistluspäeva edasi

Mäesuusatajad said Itaalias Cortina d'Ampezzos toimuvate maailmameistrivõistluste avapäeval halva uudise, kui naiste Alpi kahevõistlus öösel sadanud rohke lume tõttu edasi lükati.

Kuna mäenõlv on vaja kiirlaskumiseks ja slaalomiks korda teha ning see võtab aega, siis otsustati võistlus edasi lükata. "Ma ei maganud öösel hästi, pikk öö oli. Kui ma nägin kella kolme paiku, kui palju lund sajab, siis ma olin juba kindel, et võistluse korraldamine saab olema väga keeruline," ütles võistluste direktor Peter Gerdol.

Korraldaja sõnul jätkatakse nõlvadel töö tegemist, et võistlused saaksid teisipäeval jätkuda naiste ja meeste ülisuurslaalomiga nagu kavas kirjas. "Jääme esialgse plaani juurde. Hetkel on ilmaprognoos lubav," jätkas Gerdol. "Homse õhtuni ei tohiks lund juurde sadada. Ma olen päris kindel, et saame homse võistluspäeva peetud."