Hiilgavas hoos Gut-Behrami hingab MK-sarja üldliidrile kuklasse

Gut-Behrami (1.17,37) edestas teiseks tulnud MK-sarja üldliidrit Petra Vlhovat 0,28 ja kolmanda koha saavutanud austerlannat Tamara Tipplerit 0,74 sekundiga.

Garmisch-Partenkirchenis ka laupäeval võidutsenud 29-aastane šveitslanna on võitnud neli viimast suurslaalomit, viimasest viiest MK-võistlusest on ta võitnud kolm ja kahel korral saanud teise koha.

Suurepärane vorm on Gut-Behrami MK-sarjas tõstnud teiseks ja ta hingab Vlhovale üha tugevamalt kuklasse. Slovakitaril on liidrina 989 punkti, šveitslannal teisena 947 silma ning kolmas on 807 punkti kogunud Gut-Behrami kaasmaalanna Michelle Gisin. Hooaja lõpuni on veel jäänud 11 MK-võistlust, kuid MK-sarja naastakse alles 26. veebruaril, sest enne toimub Cortina d'Ampezzos MM.

Gut-Behrami on sisuliselt kindlustanud superslaalomi kristallgloobuse, tema edu teisel kohal oleva Corinne Suteri ees on kaks võistlust enne hooaja lõppu 195 punkti.