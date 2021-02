Aigro jäi Klingenthalis ka pühapäeval punktita

Granerud hüppas pühapäeval avakatsel 136 ja teises voorus 140,5 meetrit, kokku teenitud 288,5 punkti andsid talle sloveeni Bor Pavlovici (140 m, 146 m) ees 0,7-punktilise eduga esikoha.

Kolmas oli 285,7 punkti teeninud sakslane Markus Eisenbichler, esimesena jäi pjedestaalilt välja võitja kaasmaalane Robert Johannson (280,1).

Artti Aigro piirdus esimeses hüppevoorus 110 meetri ja 68,4 punktiga, mis andis talle 48 tulemuse kirja saanud mehe seas 45. koha.

Granerudil on MK-sarja võimsa üldliidrina 1406 punkti, teisel kohal olev Eisenbichler on kogunud 977 punkti ja kolmas on pühapäeval kuues olnud poolakas Kamil Stoch 845 silmaga. Aigro on punkte teeninud kuuel MK-võistlusel ja on 45 punktiga tabelis 48. real.