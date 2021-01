Liiv EM-i üheksandast kohast: see on tugev ja tubli tulemus

Liiv alustas võistlust 500 meetri distantsil Eesti rekordi (35,23) kordamisega, 1000 meetri distantsil kaotas ta enda nimel olevale rahvusrekordile ligi poolteist sekundit ja pidi leppima 14. kohaga.

"Kõik läks nii, nagu treeneriga planeerisime. Tegin kõva alguse, alustasin kohe Eesti rekordiga. Esimese päeva 1000 meetrit natuke ebaõnnestus, stardis ja teise sirge alguses oli palju koperdusi," iseloomustas Liiv intervjuus Vikerraadiole EM-i avapäeva.

Teisel päeval sai Liiv samadel distantsidel vastavalt 17. ja kuuenda koha. Just teise päeva 1000 meetri distantsi kuuendat kohta hindabki eestlane kõige kõrgemalt.

"Teise päeva alguses ebaõnnestus 500 meetrit samuti. Olin väga lähedal kukkumisele, aga õnneks suutsin end päästa. Start läks päris nihu - kui esimesel päeval oli mu 100 meetrit minu teada 9,87 sekundit, siis teisel päeval 10,38. Pool sekundit on päris suur ajakaotus. Kuidagi suutsin sellise stardi järel väga hea ringi teha. Tiitlivõistluse lõpetasin väga hea 1000 meetriga, see oli minu hooaja parim aeg," sõnas Liiv.

Mõlemal distantsil sõitis Liiv Eesti rekordi välja mullu veebruaris Kanadas toimunud MK-etapil. "Calgarys on kindlasti kiirem jää, aga see ongi hea märk, et suudan Euroopas praegu sõita sama aja, mille eelmine hooaeg Calgarys," sõnas Liiv. "Arvan, et seal [Calgarys] oleksin võimeline sõitma uude sekundisse, ehk alla 35 sekundi."

Nelja distantsi kokkuvõttes sai Liiv Euroopa meistrivõistlustel üheksanda koha. "Väärtustan seda, see on minu avates päris tugev ja tubli tulemus," tõdes eestlane.

Järgmisel kahel nädalal toimuvad Heerenveenis MK-etapid, kus Liiv võib tagada endale MM-pääsme. "Enne võistlust panime treeneriga plaani paika, et põhiline fookus on suunatud kuu aja pärast toimuvale MM-ile. MK-etappidel võistlen kaks korda 500 meetri ja üks kord 1000 meetri distantsil. Põhieesmärk on sõita kõige kiirem aeg, et tagada 1000 meetris koht MM-ile. Praeguse seisuga on 14 kohta eelmisest hooajast tagatud, kümme on veel vaba. Ma ise tunnen, et sinna kümne hulka mahtuda on täiesti reaalne," kinnitas Liiv.