69. korda toimuva maineka Nelja hüppemäe turnee alguspäev tõi kaasa intriigi, kui Poola suusahüppaja Klemens Muranka andis positiivse koroonaproovi. Veel suurem on intriig peale seda, kui kordustest osutus negatiivseks.

Lõunal teatasid võistluse korraldajad, et Saksamaa terviseamet peab Muranka koondisekaaslasi lähikontaktseteks ja seetõttu jääb võistlemata kõigil Poola suusahüppajatel, kuigi teiste meeste testid Oberstdorfis olid negatiivsed. Kuna Muranka kordustest oli negatiivne, siis Saksamaa terviseameti seisukoht enam ei päde ning Poola suusahüppajad nõuavad, et saaksid avavõistlusel siiski osaleda.

Esmaspäeval toimus Oberstdorfis kvalifikatsioonivoor ning teisipäeval on kavas lõppvõistlus. Otsuse vastu võtmiseks kutsusid korraldajad kokku erakorralise koosoleku, kus lepiti kokku, et kui sportlastel on ka kolmandad koroonaviiruse testid negatiivsed, siis pääsevad kõik lõppvõistlusel starti, vastasel juhul jäädakse ukse taha. Uute testide vastused selguvad teisipäeva hommikul.

Kvalifikatsioonivoorus sai parima tulemuse kirja austerlane Philipp Aschenwald, kes sai 128,5-meetrise hüppe eest 134,9 punkti. Teine oli MK-sarja üldliider norralane Halvor Egner Granerud (122,0 m; 123,8 p) ja kolmas sloveen Cene Prevc (122,0; 123,5). Aigro õhulennu pikkuseks mõõdeti 123,5 meetrit, mis andis eestlasele 113,1 punkti ja 15. koha.