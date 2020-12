Federer alustas treeningutega ja võib siiski Austraalia lahtistel võistelda

Alles hiljuti rääkis Federer, et operatsioonidest taastumine on võtnud oodatust kauem aega ja seetõttu ei pruugi ta Austraalia lahtistel võistelda. "Lootsin oktoobris juba 100% valmis olla, kuid ma pole seda endiselt," kommenteeris Federer. "Austraalia lahtistel osalemine saab olema viimase hetke otsus."

Eelmisel nädalal tuli aga ametlik kinnitus, et algselt 18. jaanuaril algama pidanud Austraalia lahtised lükkuvad edasi ja algavad hoopis 8. veebruaril. Läinud nädalal alustas Federer Dubais tennisetreeningutega, aga väidetavalt pole ta endiselt lõplikult otsustanud, kas on valmis Melbourne'is mängima. Ametlikult on Federer turniirile üles antud.

"Olen tema ja tema tiimiga suhelnud, ta alustas Dubais treeningutega," rääkis Austraalia lahtiste turniiridirektor Craig Tiley. "Ta ütles, et 8. veebruari algusaeg on tema jaoks sobilikum, kuna tal on ettevalmistuseks rohkem aega. Aga palju sõltub sellest, kuidas tal lähinädalate treeningud lähevad."

Federer mängis sel aastal vaid ühel turniiril – Austraalia lahtistel, kus jõudis poolfinaali. Pärast seda käis ta põlvelõikusel, suvel tehti talle teinegi operatsioon.