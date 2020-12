Federer ei mängi siiski Austraalia lahtistel

39-aastane Federer mängis viimati 2020. aasta Austraalia lahtistel, kui kaotas poolfinaalis Novak Djokovicile. 20-kordne slämmiturniiride võitja käis seejärel kahel põlveoperatsioonil, rohkem väljakutele ei saanudki ning planeeris tagasitulekut Melbourne'i.

"Roger on otsustanud 2021. aasta Austraalia lahtistel mitte mängida," teatas Godsick. "Ta on viimastel kuudel jõudsalt taastunud, aga pärast oma tiimiga konsulteerimist otsustas ta, et pikemas perspektiivis on parimaks valikuks naasta võistluskarussellile pärast Austraalia lahtiseid."

"Hakkame uuel nädalal mõtlema veebruari lõpus toimuvatest turniiridest ning seejärel koostama ülejäänud aasta võistluskalendrit."

Algselt 18. jaanuaril algama pidanud Austraalia lahtised lükkuvad edasi ja toimuvad hoopis 8.-21. veebruarini.