Kontaveit ja Kanepi teenisid pääsme aasta esimesele suure slämmi turniirile

Austraalia lahtiste korraldajad avaldasid aasta esimese suure slämmi turniiri ülesandmisnimekirjad. Naiste üksikmängus on esindatud ka kaks eestlannat: Anett Kontaveit (WTA 23.) ja Kaia Kanepi (WTA 93.).

"Meil on hea meel võõrustada maailma parimaid tennisiste Melbourne'is ja peale keerulist aastat on tulemas märkimisväärselt suursugune aasta esimene suure slämmi turniir," avaldas Austraalia lahtiste peakorraldaja Craig Tiley. "Muidugi peame arvestama erinevate piirangutega, sest kõikide ohutus on meile esmatähtis."

Austraalia lahtistele on end kirja pannud ka maailma esireket Ashleigh Barty ja tiitlikaitsja Sofia Kenin. Teiste seas asub oma kaheksandat Austraalia lahtiste ja rekordilist 24. suure slämmi tiitlit püüdma Serena Williams. "Melbourne'is saab näha kaks nädalat tipptennist," kinnitas Tiley.

Austraalia lahtised toimuvad Melbourne Parkis 8.-21. veebruarini.