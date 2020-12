Ogier ei hüppa seitsmenda MM-tiitli puhul suurest rõõmust lakke

Sebastien Ogier võitis Monza ralli ning pälvis ühtlasi seitsmenda maailmameistritiitli. Prantslane on nüüd üks kahest rallisõitjast, kes on üldarvestuses esikoha pälvinud kolmes erinevad tiimis.

2013. - 2016. aastal võitis Ogier MM-tiitli Volkswagen Polo R WRC masinaga, 2017. ja 2018. aastal Ford Fiestaga ja 2020. aastal Toyota Yarisega. Enne Monza rallit avaldas prantslane, et koroonaviiruse pandeemia valguses pole seitsmes MM-tiitel nii magus kui eelnevad kuus.

"Tänavune hooaeg on olnud kindlasti eriline ning palju lühem, kui arvasime. Muidugi ma olen võidu üle õnnelik, aga ma ei hüppa suurest rõõmust lakke," ütles Ogier, kes jätkab võistlemist Toyota ridades ka järgmisel hooajal. "Hetkel ei ole aeg tähistamiseks. Kogu maailm on keerulises olukorras, paljud inimesed kannatavad, mis tähendab, et ma pean olema vaoshoitud. Muidugi ma naudin seda, et tegime oma töö päris hästi ära ja loodan, et peagi võime esikohti suuremalt tähistada."

Laupäeval varitsesid sõitjaid Monzas keerulised olud, mis said teiste seas saatuslikuks ka üldliidrina alustanud Elfyn Evansile. Ogier tunnistab, et teelt välja libisenud tiimikaaslase saatus jätab võidule oma pitseri. "Läksime Monza rallile 14-punktilises kaotusseisus ja teadsime, et peame võtma maksimumpunktid ja Elfynile survet avaldama. Muidugi ma ei hüpanud rõõmust lakke, kui meeskonnakaaslane teelt välja sõitis, sest me kaotasime sellega võistkondliku MM-tiitli. Aga isiklikus plaanis tähendas see seda, et kui ma suudan ralli kenasti lõpuni sõita, siis ma saan seitsmenda tiitli. Ma olen tegelikult väga õnnelik!"

MM-sarja üldarvestuses tuli teiseks waleslane Elfyn Evans (Toyota) ja kolmandaks 2019. aasta maailmameister Ott Tänak (Hyundai).