Kahel Toyota tiimi kuuluval liikmel tuvastati Monza ralli järel koroonaviirus

Toyota autoralli meeskond andis teada, et kahel nende tiimi liikmel on tuvastatud koroonaviirus.

"Kinnitame, et kahel liikmel diagnoositi Monza ralli järel koroonaviirus. Ükski nakatunu pole olnud lähikontaktis kellegi teisega väljaspool oma meeskonda," kirjutas Toyota meeskond sotsiaalmeedias. "Kõik teised Monza rallil viibinud tiimiliikmed on testitud ning nende proovide tulemused on olnud negatiivsed. Kõik meeskonda kuuluvad inimesed peavad samuti tegema kordustesti, kinnitamaks uute juhtumite puudumist."

Toyota tiim ei täpsustanud, kelle proovid positiivsed olid.