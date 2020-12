Ott Tänak: ma ei unusta oma esimest hooaega Hyundai sõitjana

"Ma kindlasti ei unusta oma esimest hooaega Hyundai sõitjana. Meil olid mõned tipphetked nagu Eestis minu esimene võit tiimis, aga kahjuks oli ka halbu momente," lausus Ott Tänak meeskonna pressiteate vahendusel.

"Sellegipoolest olen rahul, et olen osaks meeskonnast ja võistkondlikust tiitlist. Mulle avaldas muljet, kuidas kõik reageerisid väga rasketele väljakutsetele pandeemia tingimustes ning see on kõva töö ja pühendumise tulemus."

Tänak tuli hooaja kokkuvõttes Sebastien Ogier' ja Elfyn Evansi järel kolmandaks, olles parim Hyundai piloot. Tema seljataha neljandaks jäi belglane Thierry Neuville. "See ei olnud küll selline hooaeg, mida planeerisime, aga ma olen rõõmus, et saame koos teist tootjate arvestuse tiitlit tähistada," lausus Neuville.

"Minu isiklik tipphetk oli enne pandeemiat Monte Carlo ralli võit, väga eriline tulemus ja hooaeg algas just õigesti. Pärast seda muutusid asjaolud muidugi kiirelt, aga imetlen meeskonna võimet näha asju sügavuti ja mitte kunagi alla anda. Just selline suhtumine toodabki maailmameistreid."

Hyundai teenis seitsmeetapilise hooaja peale 241 punkti ehk viis rohkem kui põhikonkurent Toyota.