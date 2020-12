Autospordi parimate sõitjate edetabel: Hamilton taas esimene, Tänak 41.

Mullu esimese eestlasena autoralli MM-tiitli võitnud Tänak oli siis Autospordi edetabelis kõrgel kolmandal kohal, eelmise aastaga võrreldes aga langes ta nüüd tabelis 38 kohta. Autosport toob Tänaku tipphetkedest välja, et pärast koroonapausi taasalustati MM-sarjaga kõige kiuste Eestis ja Tänak suutis kodupubliku ees võidu võtta, lisaks oli ta kolmel etapil teine.

Esimeseks valis Autosport taas Hamiltoni, kes tõusis tänavu legendaarse Michael Schumacheriga ühele pulgale, võites seitsmenda MM-tiitli. Ühtekokku võitis Hamilton sel hooajal 16 etapist koguni 11. See on neljas järjestikune aasta ja üldse kaheksas kord, kui Autosport on valinud Hamiltoni aasta parimaks sõitjaks.

Teist aastat järjest platseerus Hamiltoni järel teiseks vormel-1 MM-sarjas kolmanda koha saanud Max Verstappen, kes lõppenud hooajal võitis kaks etappi ja jõudis veel üheksal korral pjedestaalile. Autospordi edetabeli kolmandale kohale FIA elektrivormelite MM-sarja võitnud Antonio Felix da Costa.

Rallisõitjatest sai kõrgeima koha seitsmendat korda maailmameistriks tulnud Sebastien Ogier, kes paigutus üheksandale reale. Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville sai Autospordi edetabelis 23. ning MM-sarja kokkuvõttes teise koha saanud Elfyn Evans 29. koha.

Ühtekokku mahtus 50 parema sekka 19 erineva ala sõitjat.

Autospordi aasta sõitjate esikümme:

Lewis Hamilton, vormel-1 maailmameister Max Verstappen, vormel-1 MM-sarja 3. Antonio Felix da Costa, vormel-E maailmameister Pierre Gasly, vormel-1 MM-sarja 10. Charles Leclerc, vormel-1 MM-sarja 8. Josef Newgarden, IndyCari sarja 2. Daniel Ricciardo, vormel-1 MM-sarja 5. Scott Dixon, IndyCari sarja võitja Sebastien Ogier, WRC maailmameister Rene Rast, DTM-i võitja

Tervet tabelit saab vaadata siit.