VIDEO | Vaata maailmameister Ogier' võidukat finišit

Tiitliheitluse kohalt oli võtmehetkeks laupäev, kui sarja üldliider Elfyn Evans sõitis välja ja katkestas ning lähim ohustaja Ogier kasutas olukorra ära.

Nüüd on Ogier seitsmekordne maailmameister, sealjuures kolme erineva tootjaga: Volkswageni, Fordi ja nüüd ka Toyotaga. "Ei kõla halvasti," lausus prantslane finišis oma tiitlite kohta.

"Olen üsna õnnelik. On olnud raske nädalalõpp ja viimane katse polnud nauditav. Meil on kahju Elfynist. Meil oli tore sel hooajal üksteisega võidelda ja ma olen kindel, et järgmisel aastal see jätkub."

Mõistagi kiitis Ogier ka tiimi. "Arvan, et oleme teinud sel hooajal head tööd - auto on olnud pidevalt fantastiline ja Yarisega on rõõm sõita."