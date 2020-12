Adamo: viietunnine arutelu pärast Mehhiko rallit oli meie hooajale määrav

Lõppenud autoralli MM-hooajal kaitses edukalt mullust konstruktorite meistritiitlit Hyundai rallitiim. Meeskonna pealiku Andrea Adamo sõnul on ta võistkondlikult tegutsenud hoolealustega rahul, leides, et eduka hooaja taga on Mehhiko rallile järgnenud konstruktiivne diskussioon.

"Minu hinnangul peitub põhjus, miks me teistkordselt maailmameistriks tulime, Mehhiko rallile järgnenud arutelus," rääkis Adamo Hyundai pressiteates, viidates MM-hooaja kolmandale etapile, kus Hyundai ekipaaže tabasid avapäeval tehnilised probleemid. "Meil oli põhjalik arutelu, kus rääkisime kõigest, mis meil tol hetkel valesti oli. See diskussioon kestis umbes viis tundi."

"Kaardistasime selle käigus kõik murekohad, tuvastasime tarvilikud täiendused ning mõtlesime välja, kuidas anda meie sõitjatele selline auto, mida nad vajavad. See oli aus mõttevahetus, mis päädis karantiini ajal kodukontoritest tehtud põhjaliku tööga. Naasime Eestis rallikarussellile kahe pjedestaalikohaga, mis illustreeris meie töö vilju," lausus Adamo, tundes rõõmu Ott Tänaku ja Craig Breeni kaksikvõidust Rally Estonial.

Ehkki individuaalarvestuses jäi Hyundail taaskord meistritiitel võitmata, teeniti hooaja vältel kolm etapivõitu: Monacos võidutses Thierry Neuville, Eestis Ott Tänak ja Sardiinias Dani Sordo. "Parim asi mis sellest aastast kaasa võtta, on meie ralliekipaažide koostöö. Nad on jaganud on teineteisega enda muljeid ja kogemusi, töötamaks üheskoos selle nimel, et ehitada veelgi parem auto. Mul on hea meel, et nad kõik hästi läbi said."

Autoralli tänavuseks maailmameistriks krooniti seitsmendat korda prantslane Sebastien Ogier (Toyota), kes edestas tiimikaaslast Elfyn Evansit kaheksa punktiga. Ott Tänak sai kokkuvõttes kolmanda koha, kaotades võitjale 17 silmaga.