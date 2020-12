Tänak lõpetas Neuville'i valitsusaja Hyundais

Neuville liitus Hyundaiga 2014. aastal ja tegemist oli esimese korraga, kus ta ei olnud MM-sarjas Lõuna-Korea autotootja parim sõitja. Eelnevalt oli ta suutnud kõik tiimikaaslased alistada kuus korda järjest.

Neuville alustas hooaega esikohaga Monte Carlo rallil, aga järgmised etapid Rootsis, Mehhikos ja koroonapausi järel Eestis ei kulgenud soovitult. Türgi ja Sardiinia rallide teised kohad kergitasid belglase küll viimase etapi eel Tänakust nelja punktiga mööda, aga katkestamine Monzas andis šansi eestlasele, mida viimane ei jätnud kasutamata.

Tänavu langes Neuville ka esimest korda pärast 2015. aastat esikolmikust välja, sest perioodil 2016-2019 lõpetas ta neli korda järjest teisena: kolmel esimesel juhul Sebastien Ogier' ja mullu Tänaku järel.

Kuigi Neuville sai sel hooajal tiimikaaslaseks valitseva maailmameistri, ei kartnud ta eestlase tulekut. "Meil on sama auto, materjal ja informatsioon," lausus ta jaanuaris portaalile Rallit.fi. "Ma olen kogu oma Hyundais veedetud aja jooksul alati meeskonnakaaslaste ees olnud. Autosse istudes annan endast parima."

Muidugi jagus tal juba siis eestlase kohta tunnustavaid sõnu. "Loomulikult on selge, et ta on kõige kõvem konkurent. Kindlasti saab üks meist kahest hooaja käigus eelise. Kõik sõltub sellest, kuidas aasta minema hakkab ja kus me MM-sarja üldarvestuses paikneme. Peame Tänakuga koos ühise eesmärgi nimel töötama, kui tahame mullust meeskonnatiitlit kaitsta."

Viimane ülesanne õnnestus, sest võistkondlikus arvestuses korjas Hyundai 241 punkti, mida oli viie võrra enam kui põhikonkurent Toyotal.