Ogier: algav hooaeg jääb igal juhul minu viimaseks

"On täiesti kindel, et järgmine aasta jääb minu viimaseks. Inimesed võivad arvata, et mind on võimalik veel ümber veenda, aga algava hooaja järel ma rohkem ei võistle," rääkis Ogier DirtFishile antud intervjuus.

Prantslase sõnul oli ta nõus 2021. aasta hooajal MM-karussellis kaasa lööma, sest koroonaviiruse tõttu õnnestus tal lõppeval aastal varasemast rohkem kodus viibida. "Mul oli kodus oodatust palju rohkem aega," sõnas Ogier. "Näha oma lapsi kasvamas on hindamatu väärtusega. Seetõttu saime koos perega otsustada, et saame veel ühe hooaja sõita, sest see aasta oli ootamatult vaba ja sain palju aega kodus olla."

Samuti soovib seitsmekordne maailmameister karjääri lõpetada täispika hooaja järel. "Mainisin vist [koroonaviiruse levikust tingitud võistluspausi ajal], et ma ei tunne rallist üldse puudust. See andis mulle kinnituse, et olen valmis elus järgmist sammu astuma. Soovin aga oma karjääri lõpetada ilusamas olukorras ja korraliku hooaja järel, mistõttu olen otsustanud veel ühe aasta võistelda," lisas Ogier.