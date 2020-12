Ogier kahtleb Monte Carlo ralli toimumises

Monte Carlo ralli on Ogier' üks lemmikuid ja ta sooviks võtta seal rekordilise kaheksanda võidu, praegu on ta seitsme võiduga ühel pulgal Sebastien Loebiga.

Lõppenud hooaja kalendrile jättis koroonaviirus väga suure jälje ja Ogier kardab, et pandeemia mõjutab ka hooaja algust. Uue aasta kalendrit koostades pandi enamik rallisid teise poolaastasse, aasta alguses on neid vaid kaks – jaanuari lõpus Monte Carlos ja veebruari keskel Rootsis.

"On väga võimalik, et juba on alanud kolmas laine. Kui see nii on, siis usutavasti pole Monte Carlo ralli toimumise võimalused väga suured," ütles Ogier DirtFishile. "Nii palju kui olen aru saanud, siis viimaste ennustuste järgi algab kindlasti uus laine pärast pühadeaegseid pidustusi, sest sel ajal ei ole võimalik inimeste käitumist täielikult kontrollida."

"Ainus hea asi on see, et meil on praegu kalendris aasta alguses kaks rallit ja siis pikem paus, enne kui hooaeg jätkub. Ja lootus on, et selleks ajaks on olukord parem," lisas Ogier.

Monte Carlo ralli korraldajad pingutavad praegu kõigest väest, et hooaja esimene etapp siiski toimuks. Väidetavalt plaanivad ka ralli läbi viia pealtvaatajateta, lühendada päevakava ja jätta ära ka traditsioonilise Gapi testikatse.

Monte Carlost keerulisemas olukorras on aga Rootsi ralli korraldajad, kuna kevadel viirusesse üsna leebelt suhtunud rootslastel on nüüd oluliselt rangem lähenemine pole välistatud, et lähiajal panevad nad riigi lukku. Kuna massiüritused on keelatud, levivad üha rohkem jutud, et Rootsi ralli jääb ära. Nimelt jäid korraldajad juba sel aastal miinusesse, kuna olematu talveilma tõttu tuli tänavune ralli lühendatud kujul läbi viia. Uudiseid Rootsi ralli kohta võib oodata juba sel nädalal.

Järgmise aasta esialgses kalendris on Rootsi ralli järel enam kui kahekuuline paus, uuesti peaks hooaeg jätkuma 22. aprillil Horvaatias. Lisameetmena on WRC promootor ja Rahvusvaheline Autoliit (FIA) nimetanud ka kuus varurallit, mis läheksid käiku, kui mingi etapp peaks ära jääma.