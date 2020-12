Koroonaviirus on rikkunud Austria suusahüppajate hooaja alguse

Austria suusahüppajate jaoks on olukord äärmiselt muserdav, sest pärast hooaja esimest MK-nädalavahetust Wislas andsid positiivse koroonaproovi neli suusahüppajat, teiste seas mullune MK-sarja üldvõitja Stefan Kraft ja kuuekordne maailmameister Gregor Schlierenzauer.

Pühapäeval kinnitas Rahvusvaheline suusaliit FIS, et koroonaviirusesse on nakatunud ka Venemaal võistlema pidanud Austria B-koondis. Positiivse proovi andsid Daniel Huber, Thomas Lackner, Manuel Fettner ja Jan Hörl ning võistlusdirektor Sandro Pertile.

Lisaks neile jätsid Nižni Tagilis võistlemata ka negatiivse proovi andnud Markus Schiffner ja Maximilian Steiner. Ühtlasi võib see tähendada, et aastaid suusahüppemaailma tipus olnud Austrial ei pruugi järgmise nädala lõpus toimuvale lennumäe MM-ile olla saata ühtegi vormis sportlast.

MK-sarja kümne parema mehe sekka mahub vaid üks austerlane, Daniel Huber, kes kaotab liidrile Halvor Egner Granerudile kuuendana 160 punkti.

Mõned päevad tagasi loobus koondis abitreeneri Robert Treitingeri teenetest. "Saan öelda vaid nii palju, et ta ei pidanud mõnedest alaliidu poolt kehtestatud koroonaprotokollidest kinni. Oleme teadlikud, et need on väga ranged reeglid, kuid nendest peab siiski kinni pidama ja tema seda ei teinud," ütles Austria suusaliidu suusahüpete ja kahevõistluse osakonna spordidirektor Mario Stecher reedel.

Küll kinnitas Stecher, et vallandamine ei ole seotud praeguse koroonakoldega. "See ei ole kindlasti tõde - üks ei ole teises süüdi," lisas Stecher.

"Proovin praegu sümptomeid tee, vitamiinide ja teiste koduste vahenditega kontrolli all hoida," rääkis Stefan Kraft Austria meediale. "Teen mõne päeva pärast uue testi ja siis vaatame. Kui hakkan end paremini tundma, pean läbima sportliku tervise kontrolli - ma ei tea, kuna see võiks juhtuda."