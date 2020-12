Austraalia lahtised lükkuvad ilmselt veebruarisse

Austraalia lahtiste ametlikud kuupäevad on 18.-31. jaanuar, kuid sealse meedia väitel saatsid korraldajad tennisistidele kirja, kus teatasid, et võistlused lükkuvad edasi ja peetakse ilmselt 8.-21. veebruarini, vahendab Reuters.

Austraalia tenniseliit on Victoria osariigi ametivõimudega läbirääkimisi pidanud ning väidetavalt on koroonaviiruse piirangute osas kokkuleppele jõutud. Austraalia meedia teatel kirjutas võistluste peakorraldaja Craig Tiley mängijatele, et osariik andis nõusoleku lubada mängijatel kahenädalase karantiini ajal treeningutel käia.

"See on küll aega võtnud, aga paistab, et saame Austraalia lahtised siiski pidada ja need algavad 8. veebruaril," vahendasid Austraalia ajalehed Tiley kirjutatut. "Mängijad peavad olema kaks nädalat karantiinis alates 15. jaanuarist, aga Victoria valitsus nõustus eritingimustega, saades aru, et mängijatel on vaja turniiriks valmistuda. Karantiini ajal on reeglid karmid, aga pärast selle läbimist võivad mängijad ööbida seal, kus tahavad, minna sinna, kuhu tahavad ja lõpuks mängida Austraalia lahtistel publiku ees."

Prantsusmaa ajalehe L'Equipe'i andmetel lubatakse mängijatel karantiini ajal iga päev kuni viieks tunniks hotellitoast lahkuda, et treeningutel käia.

Austraalia tenniseliit seda infot veel ei kinnitanud, öeldes, et nad ootavad endiselt Victoria valitsuse ametlikku vastust.

Victoria osariik oli Austraalias koroonaviiruse teise laine keskpunkt, mistõttu määrati seal range karantiin ja inimesed tohtisid nelja kuu jooksul kodust lahkuda vaid äärmisel vajadusel. Nüüd pole seal aga juba üle kuu aja ühtegi uut nakatunut tuvastatud.