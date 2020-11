Alaliit: Austraalia lahtiste edasilükkumine on puhas spekulatsioon

Victoria osariigi peaminister Daniel Andrews rääkis ajalehele, et Austraalia lahtiste täpne toimumisaeg ja muud korralduslikud küsimused on veel lahtised ning Herald Sun vihjas, et tavaliselt jaanuari keskel algav slämmiturniir võib uuel aastal toimuda veebruaris või isegi märtsis.

"See on puhas spekulatsioon," vahendab Reuters TA pressiesindaja sõnu. "Eelmisel nädalal rääkisime, et jätkame Victoria valitsusega tihedat koostööd ning teavitame uuest informatsioonist esimesel võimalusel. Praegu meil värsket infot ei ole."

Austraalia tenniseliidu esialgse plaani kohaselt pidanuks tennisistid juba detsembri keskel Austraaliasse minema, et läbida esmalt kahenädalane karantiin ning alustada siis jaanuaris võistlemisega.