Osariigi peaminister: Austraalia lahtiste toimumine pole kindel

Austraalia tenniseliidu tegevjuht, Austraalia lahtiste peakorraldaja Craig Tiley rääkis Melbourne'i ajalehele Herald Sun, et plaan on korraldada nii ATP Cup kui ka ülejäänud Austraalia lahtiste eelturniirid samas osariigis ehk Victorias, et vähendada pandeemia ajal ringireisimist.

Andrewsi sõnul on need plaanid aga läbi arutamata ja terviseamet pole enda nõusolekut andnud. "See, et ühtäkki tulevad kõik tennisistid meie osariiki, pole sugugi mitte kindel," vahendab Reuters Andrewsi sõnu. "Sellised asjad tuleb metoodiliselt läbi töötada. Muidugi on Austraalia lahtised väga oluline võistlus, aga palju olulisem on kolmanda laine vältimine. Peame nende teemadega tegelema."

"Loodan, et turniir saab toimuda, aga kindlasti teisiti kui tavaliselt," lisas Andrews.

Aasta esimene suure slämmi turniir ehk Austraalia lahtised peaksid algama 18. jaanuaril.

Victoria osariik oli Austraalias koroonaviiruse teise laine keskpunkt, mistõttu määrati seal range karantiin ja inimesed tohtisid nelja kuu jooksul kodust lahkuda vaid äärmisel vajadusel. Nüüd pole juba 17 järjestikusel päeval ühtegi uut nakatunut tuvastatud.

Tiley rääkis nädalavahetusel Herald Sunile, et tenniseliidu plaani kohaselt tõstetakse kogu ATP Cup ning ülejäänud soojendusturniirid, mis tavaliselt toimuvad Brisbane'is, Adelaide'is, Hobartis ja Canberras, Victoria osariiki.

"Kui kõik on juba Victorias, pole Austraalia lahtiste toimumine enam kahtluse all. Enne meil sellist garantiid polnud," ütles Tiley.

Tiley sõnul peavad küll tennisistid Melbourne'i saabudes jääma kaheks nädalaks karantiini, kuid neil lubatakse selle aja sees n-ö tennisemullis nii treenida kui võistelda. Pärast karantiini lõppu tohivad mängijad Tiley sõnul osariigisiseselt ringi reisida ning neil on lubatud ka fännidega suhelda – seega Austraalia lahtiste ajal mulli enam ei ole.

"Austraalia lahtised peetakse vabas keskkonnas, mängijad saavad vabalt ringi liikuda ning samamoodi ka fännid," lausus Tiley, lisades, et fänne lubatakse piiratud hulk.