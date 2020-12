WTA loodab hooajaga enne Austraalia karantiini alustada

Naiste profitennise katuseorganisatsiooni ehk WTA juht Steve Simon avaldas Reutersile, et uut hooaega loodetakse alustada jaanuari alguses, kuid erinevalt tavapärasest mitte Austraalias, vaid kusagil mujal.

"Loodetavasti jõuame lähema nädala jooksul lõplike kokkulepeteni, et saaksime hooaega alustada 4. jaanuaril," rääkis Simon Reutersile.

Kus hooaja esimesed turniirid toimuda võiksid, ei soovinud Simon veel avaldada.

Tavaliselt algavad nii WTA kui ATP hooajad Austraalias. Näiteks tänavu oli WTA-l avanädalal kolm turniiri – Austraalias Brisbane'is, Hiinas Shenzhenis ning Uus-Meremaal Austraalias. Hiina aga praegu koroonaviiruse tõttu rahvusvahelisi spordivõistlusi ei luba, Austraalias peaksid sportlased läbima kahenädalase karantiini ning väidetavalt ei lubata tennisiste riiki enne 1. jaanuarit. Ka Uus-Meremaal kehtivad välismaalt tulijatele karmid reeglid.

Kalendrikoostamist raskendab praegu ka teadmatus Austraalia lahtiste osas. Hooaja esimene suure slämmi turniir pidanuks algama 18. jaanuaril, kuid viimase info järgi lükkub turniir veebruari algusesse. Viimastel nädalatel on korraldajad pidanud läbirääkimisi Victoria osariigivalitsusega, et leppida kokku, millal tennisistid võivad Melbourne'i sõita ning kindlustada, et nad tohiksid kahenädalase karantiini ajal trennis käia.

"Usume, et Austraalia lahtised toimuvad," ütles Simon. "Kuna Austraalia lahtistega kaasneb karantiinikohustus, on jaanuari mängukalendrit päris keeruline koostada."

Simoni sõnul peaksid nende plaanide järgi toimuma ka mõned eelturniirid, seejärel Austraalia lahtised ning pärast slämmiturniiri loodetakse võimalikult kiiresti naasta traditsioonilise kalendriplaani juurde.