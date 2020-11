Tänaku sõnul vääriks Evans MM-tiitlit ka Monza rallita

Praeguse seisuga on järgmisele nädalale planeeritud hooaja viimane ralli kavas, kuid Lombardia on hetkel kõige koroonarohkem Itaalia piirkond ja pole välistatud, et etapp jääb siiski ära.

Hetkel juhib MM-sarja Evans, kes on kogunud 111 punkti ehk 14 enam kui võistkonnakaaslane Sebastien Ogier (Toyota). Thierry Neuville'il on 87 ja Tänakul (mõlemad Hyundai) endal 83 silma. Teoreetiliselt võivad nad kõik veel maailmameistriks kerkida.

"Kindlasti on olnud väga raske ja eriline hooaeg - sel aastal ei ole miski olnud normaalne. Aga kui sa oled esimene, siis sa oled ka võitja," kommenteeris Tänak Evansi situatsiooni DirtFishi vahendusel.

"Pole kahtlustki, et kui tuled meistriks, siis tavaliselt oled veetnud rohkem aega teed puhastades ja olnud rohkematel rallidel kõige ees. Aga nii pole olnud. Meil oli alguses kolm rallit ja seejärel veel kolm."

Võimaluse korral sooviks Tänak aga kindlasti ka Monzas startida. "Kindlasti meeldiks meile kõigile sõita. Seepärast siin olemegi. Ja pärast sellist hooaega - kui seda on võimalik turvaliselt teha, siis mulle meeldiks sõita."