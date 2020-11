Adamo: nagu Mourinho ütleb - kuulen oma vaenlaste häält ja mulle meeldib see

Monza etapp peaks olema hooaja viimane, aga selle toimumine pole keerulise koroonasituatsiooni tõttu kindel. Rallit võõrustav Lombardia on piirkonna ühe kõrgema nakatumiskordajaga maakondi.

Ralli ärajäämine kindlustaks Hyundaile võistkondliku MM-tiitli, sest enne viimast etappi on Lõuna-Korea autotootja tiimil 208 ja suurel konkurendil Toyotal 201 punkti. Sõitmine Monzas tähendaks, et kõik on lahtine.

Samas individuaalset tiitlit on Hyundail väga raske püüda. Hetkel on Toyota pilootidel Elfyn Evansil (111 punkti) ja Sebastien Ogier'l (97) kaksikjuhtimine. Hyundai sõitjatest on Thierry Neuville kogunud 87 ja Ott Tänak 83 silma. Ühel etapil saab teenida maksimaalselt 30 punkti.

Kõik see on tekitanud kuulujutte, et Adamo teeb kuluaarides Monza ralli vastu õõnestustööd. Itaallane ei lase neist ennast häirida. "Mida teised inimesed minu kohta ütlevad? Ma ei hooli," vastas ta DirtFishile.

"Kui nad ütlevad, et soovime sarja piirdumist kuue etapiga, siis nad on vabad ütlema seda, mida mõtlevad. Nagu [jalgpallitreener Jose] Mourinho ütleb - ma kuulen oma vaenlaste häält ja mulle meeldib see, mida kuulen."

"Ma keskendun oma tööle," jätkas Adamo. "Ma ei tõuka midagi tagant ja võib-olla peaksid inimesed meenutama, kui suured Monza ralli toetajad oleme alati olnud. Mõnikord, mu sõber, on idioodi ema alati lapseootel."

Siiski meenutas Adamo ka mulluse hooaja lõppu, kui viimase etapina kavas olnud Austraalia ralli lokkavate maastikupõlengute tõttu ära jäi. "Ma ei oska tulevikku ennustada. Saan vaid olukorda vaadata ja see ei ole tore," ütles Hyundai pealik.

"Eelmisel aastal läksime viimaseks etapiks Austraaliasse ja me kõik teadsime, et see on võimatu, kuid läksime ikka. Mõnikord tuleb tegelikule olukorrale otsa vaadata ja mõista, mis on võimalik."

Esmakordselt toimuv Monza ralli on kavas 3.-6. detsembril.