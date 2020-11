24-aastane norralane teeb Monzas WRC debüüdi

Autoralli MM-sarja hooaja viimasel etapil Monzas teeb oma WRC debüüdi norralane Ole Christian Veiby, kes on mitu hooaega kihutanud WRC2 arvestuse masinatega.

Veiby asendab Monzas prantslast Pierre-Louis Loubet'd, kes on sel hooajal saanud sõita WRC autoga kolm rallit: Eestis, Türgis ja Sardiinias.

"See on minu jaoks fantastiline võimalus. Sõita WRC autoga tipptasemel on midagi, mille nimel olen kogu karjääri jooksul tööd teinud," lausus Veiby väljaande DirtFish vahendusel.

Veiby on tänavu jõudnud WRC2 arvestuses kolmel korral pjedestaalile: Rootsis ja Sardiinias oli ta teine ning Mehhikos kolmas. Varasematest hooaegadest on tal ka selle klassi etapivõidud Poolast (2017) ja Rootsist (2019).

"Monza on minu jaoks täiesti uus koht, aga pärast selle koroonaviiruse tõttu viimasel hetkel kalendrisse lisamist on sama seis paljudel sõitjatel," jätkas norralane.

"Ma loodan, et saame enne võistlust väikse proovi teha, aga minu testitöö Hyundai tehase juures tähendab, et olen autoga juba üsna tuttav, kuigi võistluskogemus puudub."

Juba laupäeval saab 24-aastane Veiby aga oma tulevase tiimikaaslase Ott Tänakuga jõudu proovida Kehala rallil, kus norralane teeb kaasa siiski i20 R5 masinal.