Kruuda Monza etapist: see on selline ellujäämisralli

Ott Tänak ja Martin Järveoja lõpetasid Monza MM-ralli avapäeva viiendal kohal, liidripositsiooni on hõivanud Dani Sordo. Ralliekspert Gustav Kruuda hinnangul ei tunne ükski rallisõitja end Monza keerulistes tingimustes mugavalt, mistap on edu pandiks vähesed vead.

See oli oma olemuselt hoopis teistsugune ralli, aga mis see avapäev näitas? Mis see on, mis täna kokkuvõttes luges ja tähtis oli?

Ma arvan, et sellel rallil ongi kõige olulisem rajal püsimine. Tänase päevaga nägime, et vead on kerged tulema, neid tehti väga palju. Kõik esikolmiku sõitjad tegid mingi vea ja Thierry Neuville MM-tiitli lootused said vea tõttu otsa. Iga sõitja ütles tänase päeva lõpetades, et "jumal tänatud, et see päev läbi on." Sellega võibki selle ralli kokku võtta, see on selline ellujäämisralli.

Vaadates Monza ralli pilti, siis ega see pealtnäha just väga palju sellisest sügisesest Saaremaast ei erine. Kas seetõttu oleks võinud oodata Ott Tänakult ka paremaid tulemusi?

Ott on kindlasti sõitnud Saaremaal kruusarehvidega, aga mis siin rallil on keeruline, on see, et on asfaltsektsioone, on kruusasektsioone, on ka murupealseid sektsioone ja seda kõike sõidetakse asfalti seadistusega. Täna sadas terve päev Monzas ka vihma ja õhtu lõpuks läks vihm veel tugevamaks. Viimasel katsel oli selline tunne, et mehed sõidavad pigem paadi kui autoga. Ta on eripärane ja sellepärast ka nii raske. Kuna asfaltrehvid on väga siledad, on vesiliug kerge tekkima.

Kogu see aasta on tegelikult olnud parajalt mudane ja kruusane, korralikku asfaldirallit pole me suvel näinudki. Me oleme harjunud Tänakust ikka mõtlema kui kruusarallide mehest, aga arvestades näiteks tema triumfe Saksamaal, siis kas see aasta on võib-olla näidanud, et just sellest asfaldirallist on puudu?

Võib-olla mingis mõttes võib nii öelda, sest kui need asfaltrallid oleks toimunud, võinuks seal õnnestumise korral mõned punktid võtta, aga samas selline hooaeg meile tänavu kätte anti ja kahjuks mõned tehnilised probleemid, mõned enda vead - tänu nendele need punktid kaduma läksid. Ma ei oska öelda, kas asfaltrallid oleksid hooaja lõppu kuidagi muutnud, aga kindlasti rallidest me puudust tunneme. Seitsmest rallist koosnev hooaeg on natukene lühike.

Oli igapidi katkendlik ja poolik ralliaasta ning Tänak ootas sellest kindlasti rohkemat. Ta ei ole igas olukorras nii enesekindel kui oli Toyotaga, kas ta pole oma täit võimu ikkagi Hyundai roolis veel ka saavutanud?

Selle ralli põhjal ei oska ma seda kommenteerida, sest ükski sõitja ei tundnud end täna mitte ühelgi sekundil mugavalt. Kindlasti ei tulnud [hooaja jooksul] kasuks, et oli nii palju pause ja kodust istumist. Nägime, et ta (Ott Tänak - toim.) proovis nii paljudel väikestel rallidel osaleda, kui võimalik, et seda autoaega endale ikka võimaldada.