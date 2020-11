Kümme kuud eemal olnud Shiffrin naasis MK-sarja teise kohaga

Soomes Levis toimunud hooaja teisel etapil võidutses slaalomis slovakitarist maailmameister Petra Vlhova, kes sai kahe laskumise koondtulemuseks 1.50,11. Shiffrin kaotas talle 0,18 sekundit ja teenis teise koha, kolmas oli austerlanna Katharina Liensberger.

"See oli võrreldav minu karjääri esimese võiduga, oli väga eriline päev," rääkis oktoobris Söldenis toimunud hooaja avavõistluse vahele jätnud ameeriklanna. "Tunnetus oli sarnane varasemale. Ehk tähendab see, et ma ei ole kõike unustanud. Tahtsin naasta, et näha, kas saan sellega veel hakkama. Nautisin seda ja see on hea."

Shiffrin jättis möödunud hooaja lõpus isa surma tõttu ühe kuu vahele ning pidi naasma märtsis, kuid koroonakriis lõpetas hooaja varakult. Ameeriklanna auhinnakappi kuulub kaks OM- ja viis MM-kulda ning kolm mäesuusatamise MK-sarja üldvõitu.

Naised sõidavad Levis slaalomit ka pühapäeval, meeste MK-hooaeg jätkub järgmise nädala reedel Austrias.