Morbidelli võitis MotoGP sarjas teise etapi, liidrina jätkab Mir

Morbidelli selja taha jäid hispaanlased Alex Rins (Team Suzuki Ecstar; +2,205) ja Joan Mir (Team Suzuki Ecstar; +5,376). Parimalt positsioonilt startinud jaapanlane Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) kukkus avaringil ning tulemust kirja ei saanud.

From elation to despair! ????



This was the moment @takanakagami30's hopes of a maiden win were crushed! ????#AlcanizGP ???? pic.twitter.com/uytfbDnSQb