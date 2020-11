Seitsmendal kohal lõpetanud Mir võitis MotoGP maailmameistritiitli

Mir on seejuures alates 2000. aastast esimene motosõitja, kes Jaapani meeskonnale maailmameistritiitli tõi. Viimati võidutses Suzukil ameeriklane Kenneth Leroy Roberts Jr.

The moment it started to sink in for @JoanMirOfficial! ????



Congratulation from one Mallorcan to another as @lorenzo99 hails the new World Champion! ????#M1R | #ValenciaGP ???? pic.twitter.com/fTIRpU51On