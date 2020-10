Mikkelsen sihib veel tänavu MM-sarja naasmist

31-aastane testis hiljuti Belgias Škoda viimast Rally2 arvestuse mudelit Fabia Rally2 evo ja loodab nüüd Tšehhi autotootja masinat ka MM-rallil kasutada.

"Ma olen Škodaga Ypres'ist rääkinud," lausus Mikkelsen väljaandele DirtFish. "Mulle meeldiks see väga ja mulle meeldiks sõita ka Monzas, kuid midagi ei ole veel otsustatud."

"Sõitsin Škodaga hiljuti arendusteste. Nad soovisid autole tagasisidet ja see oli väga hea," jätkas norralane, kes kihutab uue Škodaga ka 6.-8. novembril Euroopa meistrivõistluste arvestuses toimuval Ungari rallil.

Sellega ei soovi Mikkelsen aga piirduda ja lisaks Ypres'i rallile sihib ta võimalust ka Monzas, kus oleks lootust saada istumise alla Citroeni C3 mudel.

Mikkelsen on tänavu testinud järgmisel hooajal WRC rehvitarnijaks saava Pirelli toodangut ja seda sidet loodab ta Itaalias ära kasutada.

"Oleme Pirelliga Monzast rääkinud," jätkas kolmekordne MM-i üldarvestuse kolmanda koha omanik. "See oleks mõistlik, sest see on Pirelli koduralli. Fantastiline oleks võtta auto ja need rehvid, et sõita selle aasta viimasel MM-etapil."

Mikkelsen sõitis 2018. ja 2019. aastal Hyundai tehasetiimi eest, aga loodetud edu jäi saavutamata ja tänavu pole norralane kordagi ühelgi rallil osalenud.

Mehe hiilgeajad on jäänud eelmise kümnendi keskpaika, kui ka sõitis Volkswageni tehasevõistkonnas, võitis kolm MM-etappi ja lõpetas kolm korda sarja üldarvestuses kolmandana.