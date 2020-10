Ypres'i ralli korraldajad otsustasid MM-etappi lühendada

Novembri lõpus sõidetavat autoralli MM-etappi ehk Ypres'i rallit lühendati 24 kilomeetri võrra, kuna korraldajad otsustasid, et võistlust ei viida tänavu üle riigipiiri Prantsusmaale.

Nimelt pidid 12. ja 17. katse olema algul 20 kilomeetri pikkused, kuid nüüd on kavas hoopis 8,16-kilomeetrised katsed. Ypres'i ralli kogupikkus on seega 289 kilomeetri asemel 265 kilomeetrit.

Samas on Belgia ralli toimumine jätkuvalt kahtluse all. Eelmise nädala keskel jäeti koroonaviiruse leviku tõttu ära Lõuna-Belgia toimunud rallivõistlus, kus pidid teiste seas osalema ka Ott Tänak ja Craig Breen, päev hiljem teatasid korraldajad ka Hemicuda ralli tühistamisest. Lääne-Flaami kuberner Carl Decaluwe rääkis laupäeval väljaandele Autosport Wereld, et praeguses olukorras oleks küll võimalik 20.-22. novembril Ypres'i MM-ralli korraldada, kuid seda peaks tegema ilma publikuta.