Nadal meenutab: Wimbledoni võit oli mu karjääri kõige emotsionaalsem

22-kordne suure slämmi turniiride võitja meentuas ajaloolist viiesetilist finaali Roger Federeri vastu, mis lõppes alles õhtuhämaruses pärast vihmapausidest pikaks veninud lahingut.

"Pärast kõike, mis selle matši jooksul juhtus, suutis finaalis võita maailma parima muruväljakumängija. See oli midagi, mille üle olin väga uhke," ütles Nadal.

Toona 22-aastane hispaanlane oli enne seda kaotanud Federerile kaks järjestikust Wimbledoni finaali. 2008. aastal tundis ta aga, et on lõpuks valmis šveitslast troonilt tõukama.

"Olin juba kaks finaali kaotanud. 2008. aastal tundsin, et olen valmis. Minu jaoks oli Wimbledoni võitmine tohutu eesmärk," rääkis ta.

Nadal tunnistas, et ehkki see oli tema karjääri üks suurimaid saavutusi, ei osanud ta kunagi tehtuga pikalt rahul olla.

"Olin selle saavutanud, aga pidin edasi pingutama. Nii on mu mõistus kogu tennisekarjääri jooksul töötanud," sõnas ta. "Ma ei olnud kunagi sajaprotsendiliselt rahul."

Hispaanlane rääkis ka sellest, et teda peeti aastaid eelkõige saviliivaväljakute spetsialistiks. Kuigi ta võitis Roland Garrosis koguni rekordilised 14 tiitlit , ei kahelnud ta ise kunagi, et suudab läbi lüüa ka teistel katetel.

"Mul oli alati eesmärk mängida hästi murul ja kõval väljakul, et saada terviklikuks mängijaks. Ma ei pidanud ennast kunagi ainult saviväljaku mängijaks," ütles Nadal.

Ta meenutas ka oma karjääri algusaastaid, tunnistades, et pärast esimest Roland Garrosi võitu 2005. aastal ei harjutanud ta murul üldse. Tagantjärele peab ta seda üheks oma karjääri suurimaks eksimuseks. Järgmisel aastal muutis ta oma ettevalmistust ning jõudis juba Wimbledoni finaali.

2008. aasta finaalis juhtis Nadal kahe setiga, kuid Federer tuli mängu tagasi ja viis kohtumise otsustavasse setti. Vihma tõttu katkenud finaali ajal keskendus hispaanlane eelkõige sellele, et vaimselt tugevaks jääda.

"Kui Roger mängib minust paremini, siis olgu. Aga ma ei saa vaimselt läbi kukkuda. See oli minu tegelik eesmärk," sõnas ta. "Läksin pärast vihmapausi väljakule tagasi kindla otsusega võidelda lõpuni."

Nadal võitis lõpuks otsustava seti 9:7 ning tõstis esimest korda Wimbledoni võidukarika. Tagantjärele peab Nadal seda võitu hetkeks, mis andis talle kindluse, et ta suudab võita igal väljakukattel.