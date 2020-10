Murray lahkus vigastuse tõttu Kölni tenniseturniirilt

Murray käis 2019. aasta jaanuaris teistkordselt vaagnaoperatsioonil ning võitis seitse kuud hiljem Antwerpenis toimunud turniiri. See andis lootust, et mured on seljatatud ning Briti tennisist võib naasta tippude sekka.

Kõik pole läinud aga loodetult ning 33-aastasele Murrayle hakkas puus taas peavalu valmistama mullu novembris Davis Cupil osaledes. Ka koroonaviiruse pandeemia järel jätkunud võistlushooaeg ei ole näidanud, et asjad liiguksid paremuse suunas.

Eelmisel nädalal Kölnis peetud esimesel tenniseturniiril langes Murray konkurentsist avaringi järel, kaotades Fernando Verdascole.

"Valu on tulnud ja läinud alates US Openist," andis Murray sotsiaalmeedias teada. "Ma olen proovinud sellega treeningutel ja matšidel toime tulla, aga kahjuks läks kõik peale viimast võistlust aina hullemaks. Täna sain ma lõplikult aru, et turniiril osalemine ei ole hea mõte."

Murray asemel kohtub Kölnis serblase Danilo Petroviciga austerlane Dennis Novak.