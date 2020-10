Mikaela Shiffrin jätab hooaja avaetapi vahele

Kahekordne olümpiavõitja Mikaela Shiffrin teatas, et jätab seljavigastuse tõttu vahele järgmise nädala lõpus Austrias Söldenis peetava mäesuusatamise MK-sarja hooaja avaetapi.

Kolmel korral MK-sarja üldvõidu võitnud Shiffrin võistles viimati jaanuaris. Veebruari alguses suri ootamatult tema isa ja 25-aastane ameeriklanna võttis aja maha. Algselt plaanis ta märtsis naasta, aga koroonaviiruse pandeemia tõttu lõpetati hooaeg enneaegselt.

"Mul soovitati Söldeni etapp vahele jätta, et seljal oleks aega puhata ja saaksin ülejäänud hooajal normaalselt võistelda," selgitas Shiffrin, kes vigastas selga eelmisel nädalal suusatades.

"Kuna olen viimasel kaheksal aastal hooaega Söldenis alustanud, olen pettunud, see on kummaline tunne. Õnneks see vigastus paraneb ja varsti olen stardijoonel," lisas ta.

Shiffrin on Söldenis korra võidutsenud ja lisaks veel neljal korral pjedestaalile jõudnud.