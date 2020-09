Zverev finaali kaotusest: ma ei usu, et see mu viimaseks võimaluseks jääb

Kui Dominic Thiemile oli tegemist karjäärile neljanda slämmifinaaliga, siis Alexander Zverevile esimesega. Olles matši kaks esimest setti võitnud ja kaotanud kohtumise otsustava viienda seti kiires lõppmängus, tunnistab Zverev, et suurest saavutusest hoolimata teeb tulemus ka haiget.

"Ilmselgelt pole sellisel viisil kaotamine lihtne," rääkis 23-aastane Saksamaa esireket mängujärgsel pressikonverentsil. "Mängu käik muutus, kui ta (Thiem - toim.) kolmandas setis esimest korda mu servi murdis. Ta hakkas siis palju paremini mängima ja mina omakorda palju halvemini. Ometigi oli mul pärast seda rohkelt häid võimalusi."

"Ma olin ülilähedal olemaks slämmivõitja. Ma olin mõne geimi, ehk isegi mõne punkti kaugusel. Mis mind enim morjendab, ei olegi vast kolmas sett, vaid viies sett. Mul oli siis ohtralt võimalusi, aga ma ei kasutanud neid. Aga ma olen 23-aastane ja ma usun, et see ei jää minu viimaseks võimaluseks. Ma usun, et minust saab ühel hetkel slämmivõitja," lisas Zverev.