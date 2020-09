Tamla: Nadali, Federeri ja Djokovici puudumine tundub tühja auguna

USA lahtistest jäid eemale mitmed tippmängijad. Meestest olid puudu Rafael Nadal ja Roger Federer, lisaks diskvalifitseeriti neljandas ringis joonekohtunikku palliga tabanud Novak Djokovic, naiste turniiril oli aga kohal vaid neli maailma esikümnesse kuuluvat tennisisti.

"Mina arvan, et naiste turniiri kvaliteedis see ei kajastunud, neli poolfinalisti näitasid väga heal tasemel tennist," sõnas ETV spordiuudiste stuudios Eesti tennisenaiskonna kapten Märten Tamla.

"Meeste turniiril andis see aga kindlasti tunda, et kolme parimat ei olnud. Nadal, Federer ja Djokovic on tõesti loonud nii positiivse kuvandi, et nemad ongi meeste tennis. Kui nemad puuduvad, tundub tõesti, et on tühi auk," tõdes Tamla.

Juba kahe nädala pärast algab Pariisis aasta viimane slämmiturniir. "Mina arvan, et Prantsusmaa lahtiseid on palju huvitavam vaadata, esiteks juba seepärast, et sinna on lubatud pealtvaatajad. Nemad annavad ikkagi meeleolu ja arvan, et ka mängijad näitavad siis paremat tennist," ütles Tamla.

Eesti esireket Anett Kontaveit jõudis New Yorgis neljandasse ringi, kus pidi alla vanduma hilisemale võitjale Naomi Osakale. "Mina arvan, et Anett on sammu edasi teinud. Ta kasutas koroonapausi hästi ära, treenis ja arendas ennast. Minu arvates näitab ta praegu paremat tennist kui enne koroonapausi ning ta on tippudele lähemale tulnud," lisas rahvusnaiskonna kapten.