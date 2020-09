Raskest seisust võitnud Zverevist sai kümne aasta noorim slämmifinalist

Zverev jäi oma poolfinaalis hispaanlase Pablo Carreno Busta (ATP 27.) vastu 0:2 kaotusseisu, kui tegi kahe esimese seti peale 36 lihtviga ja kaotas need 3:6, 2:6. Kolmes järgmises setis tegi sakslane aga kokku 21 lihtviga ja pääses pea kolm ja pool tundi kestnud lahingu järel 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3 edasi finaali.

Zverev servis matši jooksul 24 ässa ja võitis esimeselt servilt 78 protsenti punktidest, 57 lihtviga jäid saatma 71 äralööki Carreno Busta 37 vastu. Viimati mängis Saksamaa meestennisist slämmiturniiril üksikmängufinaalis aastal 2003, kui Rainer Schüttler jäi Austraalia lahtistel kolmes setis alla Andre Agassile.

Teises poolfinaalis alistas maailma kolmas reket Dominic Thiem ATP tabelis viiendal kohal asuva venelase Daniil Medvedevi kolmes setis, kuid viibis väljakul Zverevist siiski vaid pool tundi vähem. Austerlane jõudis finaali ka aasta alguses toimunud Austraalia lahtistel, kus kaotas maailma esinumbrile Novak Djokovicile.

Avaseti 35 minutiga 6:2 võitnud Thiem kaotas teises setis kohe avageimis oma servi, murdis siis kümnendas vastu ja oli Medvedevist kiires lõppmängus üle 9:7. 0:3 kaotusseisu jäi austerlane ka kolmandas setis, siis murdis ta vastu üheksandas geimis ning alistas Medvedevi tie-break'is 7:5.

23-aastase Zverevi ja 27-aastase Thiemi slämmifinaal on mitmes mõttes ajalooline. Sellest saab slämmiturniiride noorim finaal alates 2012. aastast, mil Austraalia lahtistel kohtusid otsustavas mängus Djokovic ja Rafael Nadal, Zverev on noorim finalist pärast Djokovici 2010. aastal. Omamoodi uskumatuks on ka see, et võitjast saab esimene slämmiturniiri võitnud mees, kes on sündinud 1990. aastatel.