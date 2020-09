Kolm eelnevat slämmifinaal kaotanud Thiem: edaspidi saab olema lihtsam

Thiemile oli tegemist karjääri neljanda slämmiturniiri finaaliga. Eelnevalt oli austerlane otsustavasse matši jõudnud ka kahel korral Prantsusmaa lahtistel ja tänavustel Austraalia lahtistel, kuid kõigil kordadel tuli tal tunnistada vastase paremust. Viimaks oma esimese slämmivõidu teeninud Thiem usub, et nüüd on õnn pöördunud.

"Ma arvan, et edaspidi saab mul olema suurtel turniiridel lihtsam," kommenteeris Thiem, kellest sai esimene slämmivõitja pärast 2016. aastat, kes pole Rafael Nadal, Roger Federer või Novak Djokovic. "Olen mõelnud sellele, et mul on olnud senimaani suurepärane karjäär – parem, kui võinuksin eales unistada – aga üks suur asi oli endiselt puudu. Olles selle nüüd saavutanud, loodan edaspidi olla natuke rahulikum ja mängida suurtel turniiridel vabamalt."

"Saavutasin elueesmärgi, mis mul juba väga palju aastaid on olnud. See oli kunagi väga kaugel, aga siis sain tipule üha lähemale ja mõistsin, et ühel päeval võin tõesti võita ühe neljast slämmiturniirist," lisas 27-aastane Thiem. "Olen sisuliselt terve oma elu sellele pühendanud, et üks neist võita ja nüüd sain sellega hakkama. See on mulle, mu meeskonnale ja mu perele – see on suur saavutus."

Thiem on teine austerlane, kes slämmiturniiri võitnud – esimesena sai sellega 1995. aastal Prantsusmaa lahtistel Thomas Muster, kes hooaja alguses kuulus lühikest aega Thiemi treeneritetiimi.