Thiem sai USA lahtistel neljanda tiitlivõimaluse: see on mu suurim unistus

27-aastane austerlane, kes alistas reedeses poolfinaalis 6:2, 7:6 (7), 7:6 (5) venelase Daniil Medvedevi, jõudis Prantsusmaa lahtistel finaali nii 2018. kui 2019. aastal, kuid kaotas mõlemal korral Rafael Nadalile. Veebruari teisel päeval läks Thiem Melbourne'is toimunud Austraalia lahtiste finaalis Novak Djokovici vastu settidega 2:1 ette, kuid kaotas esireketile siiski kogu matši.

Seekord lahutab maailma kolmandat reketit karjääri esimesest slämmitiitlist 23-aastane Saksamaa tennisist Alexander Zverev, kes alistas 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3 Pablo Carreno Busta. Et viimast aastakümmet on domineerinud tennise suur nelik, saab võitjast saab esimene slämmiturniiril triumfeerinud mees, kes on sündinud 1990. aastatel.

"See [võit] on minu sportlaskarjääri suurim eesmärk ja unistus," rääkis Thiem võiduka poolfinaali järel reporteritele. "Mul oli väga raske Austraalias saadud kaotust seedida, sest olin siis äärmiselt lähedal. Olen rahul, et andsin endale üsna lühikese ootuse järel uue võimaluse. Muidugi lähen vastamisi suurepärase tennisistiga," tõdes Thiem. "Ka tema on enam kui võimeline seda finaali võitma."

"Väljakule astuvad kaks maailma parimat mängijat," teatas Zverev poolfinaalile järgnenud pressikonverentsil. "Mul on võimalus, muidugi on see ka vastasel. Ootan seda väga ja olen äärmiselt põnevil."

Saksamaa meestennisist mängis slämmiturniiri finaalis viimati 2003. aastal, kui Rainer Schüttler jäi Austraalia lahtistel kolmes setis alla Andre Agassile. Seitse aastat varem tõi Boris Becker Melbourne'is suurriigile nende viimase meeste üksikmängutiitli.