Šmigun-Vähi Seefeldi dopingusaagast: korralik puhastustöö ongi hea

"Kümme aastat tagasi olin ju ise veel tegija, aga praegu on tõesti palju kõike muud, mis huvitab," vihjas Šmigun-Vähi, et tippsporti ta enam pingsalt ei jälgi. "Aga ma armastan suusatamist, esimest lume lõhna; see lihtsalt on osa minust."

Eesti suusatamine elab praegu läbi väga raskeid aegu, sest mullusel Seefeldi MM-il jäid veredopingu tarvitamisega vahele Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv ning hiljem tunnistas dopingu tarvitamist ka Algo Kärp. Dopinguvõrgustiku üks võtmekujusid oli endine suusatreener Mati Alaver.

Milliste tunnetega Šmigun-Vähi dopinguskandaali lahtirullumist vaatas? "Kahju. Ma tuletaks siinkohal võib-olla meelde, et minu tiim oli alati eraldi Mati tiimist. Me ei ole kunagi koos olnud, me tegime kõiki asju eraldi. Tahan veel öelda, et kui vaatan suuremat pilti, on minu arvamus see, et aeg parandab küll kõike, aga lumi: meil ei ole ju korralikke talvesidki. Kust seda järelkasvu tuleb? Me käisime detsembris lastega suusatamas, me suusatasime möödunud aasta lumel, mis oli terve suve seisnud saepuru all. Mida me tahame? Suusasport hakkab vist vahetuma mingite muude spordialadega," arvas kahekordne olümpiavõitja.

Ka Šmigun-Vähi ise on sattunud dopinguskandaali keskmesse. 2014. aasta veebruaris selgus Sotši olümpia ajal, et tema Torino olümpial võetud dopinguproov sisaldas halba analüütilist leidu – järeltestis avastati, et A-proovis leidus molekule, mille kaudu tuletati kahtlustus keelatud aine kasutamisest. 2017. aastal teatas Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK), et kõik Kristina Šmigun-Vähi 2006. aasta Torino OM-i järeltestid olid puhtad.

"Õnneks mina ei pidanud oma süütust tunnistama, sest ROK ütles väga selgelt, et ühtegi positiivset proovi ei ole. Sellega oli kõik öeldud," tõdes Šmigun-Vähi. "Mul tulevad elus meelde vanaisa kuldsed sõnad: "mis ei tapa, teeb tugevaks". Loomulikult on see kõik ebameeldiv, aga elu läheb edasi."

Kas dopingusaaga on teema, mis jääbki kahekordset olümpiavõitjat saatma ja ta peab kogu aeg sellest rääkima? "Ma loodan, et see kõik möödub ja [teemasid] ei pea siduma. Kui ma oleks midagi pahasti teinud, ei istuks ma siin, ei teeks seda, mida ma igapäevaselt teen."

Šmigun-Vähi ütles, et Mati Alaveri dopinguteema tuli talle üllatusena. "Tegelikult on korralik puhastustöö hea; pühkida minema, alustada uuesti. Hea näide on Soome koondis 2001. aasta Lahti MM-il [kuus Soome suusatajat andsid positiivse dopinguproovi - toim.], kui põhimõtteliselt kõik kuni peatreenerini võeti maha ja alustati puhtalt lehelt. Sellega näidati ühiskonnas, mis on õige, kuidas peab olema; et need, kes tegid räpast tööd, ei saa jätkata," rääkis Šmigun-Vähi.

