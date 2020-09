US Openil poolfinaalis kaotanud Williams lubas Prantsusmaa lahtistel mängida

Veel mõned päevad tagasi ütles 23-kordne slämmivõitja Serena Williams, et pole kindel, kas sõidab Euroopasse ja osaleb Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel, kuid pärast kaotust USA lahtiste poolfinaalis kinnitas ta, et kavatseb Pariisi minna.

Prantsusmaa lahtiste korraldajad teatasid nädala alguses, kuidas plaanitakse tänavune turniir läbi viia, et tõkestada koroonaviiruse levikut. Üheks reegliks on, et mängijad peavad ööbima ametlikes hotellides, ka need, kes muidu elavad Pariisis. Lisaks otsustasid korraldajad lubada turniirile ka pealtvaatajad, kes jagatakse kolme osa vahel nii, et ühel päeval saab Roland Garrosi tennisekeskusesse 11 500 fänni.

Kuna 38-aastasel Williamsil on olnud kopsuprobleeme, on ta alates kevadest hoidnud omaette, et vältida koroonaviirusesse nakatumisesse. US Openil osalevatest mängijatest oli ta üks vähestest, kes otsustas endale eraldi elamise üürida, mitte ööbida ametlikus hotellis. Seetõttu ei valmistanud Prantsusmaa lahtiste korraldajate teated talle just heameelt. "Lootsin, et saan Pariisis enda korteris elada. Eks võtan päeva korraga," ütles Williams teisipäeval, kui temalt uuriti, kas ta neid tingimusi arvestades plaanib Prantsusmaa lahtistel mängida. "Aga ma usun, et prantslased annavad endast parima. Ma ei saa hakata neile näpuga näitama ja öelda, mida teha, sest mina ei ole selle turniiri korraldaja."

"Kui juba fännid turniirile lubatakse, peaks ka meil olema luba ööbida, kus tahame," jätkas Williams, kellel on kahel korral olnud kopsutromb. "See on huvitav, et omaette elamist ei lubata, aga fännid lubatakse. Olen väga konservatiivne, sest mul on olnud tõsiseid terviseprobleeme. Hoian avalikest kohtadest eemale, sest olen paaril korral olnud haiglas üsna kehvas seisus ja ma ei tahaks, et see veel korra juhtuks. Pean otsuse tegema enda tervisest lähtudes. Võib-olla räägin korraldajatega ja uurin, kuidas meid kaitstakse, kui fännid on turniirile lubatud."

US Openil pidi 3. asetatud Williams (WTA 8.) poolfinaalis pea kaks tundi kestnud matšis tunnistama valgevenelanna Viktoria Azarenka (WTA 27.) 1:6, 6:3, 6:3 paremust. See oli esimene kord slämmiturniiril, kui Azarenka sai Williamsist jagu, seni oli slämmidel seis 10:0 ameeriklanna kasuks.

Pärast mängu avaldas Williams, et plaanib Prantsusmaa lahtistel siiski kaasa teha. "Alustasin mängu väga hästi, aga Vika muudkui võitles ja hakkas üha paremini mängima. Võib-olla võtsin ise ka natuke jala gaasipedaalilt ära," arutles Williams. "Mõistagi olen pettunud, aga samas tunnen, et tegin, mida suutsin. Mõnikord tunnen, et oleksin võinud paremini mängida, aga nüüd andsin endast kõik. Ja kindlasti kavatsen Pariisi minna."

Kolmanda seti alguses vajas Williams arstiabi, kuna väänas enda vasakut jalga. Pressikonverentsil täpsustas ta, et venitas Achilleuse kõõlust, kuid mitte tõsiselt. "Praegu ei tunne ma enam midagi. See ei mõjutanud mu mängimist, ainult selle ühe punkti ajal. Aga muidu on jalg korras," kinnitas Williams.

Praegu on Williams üles antud ka järgmisel nädalal peetavaks Rooma turniiriks, kuid seda ameeriklanna ei öelnud, kas ta seal mängib.