Ametlik: Keenia MM-ralli jääb tänavu ära, võistluspaus pikeneb veelgi

Safari ralli toimunuks algse plaani kohaselt 16.–19. juulil, kuid Keenia valitsuse, Rahvusvahelise Autoliidu FIA ja WRC promootori ühise arupidamise tulemusena leiti, et tingituna üleilmsest majandusolukorrast, riikidevahelistest reisipiirangutest ja massikogunemiste keelu tõttu pole võistluse korraldamine tänavu võimalik, mistõttu lükkub ralli järgmisesse aastasse.

Esmakorselt pärast 2002. aastat toimuma pidanud Safari ralli on Portugali ja Tšiili rallide kõrval juba kolmas MM-sarja etapp, mille ärajäämist on ametlikult kinnitatud. Selle tulemusena on järgmiseks MM-etapiks 6.–9. augustil toimuv Soome ralli.

Autoralli MM-sarjas jõuti enne koroonaviiruse pandeemia suuremat puhangut pidada Monaco, Rootsi ja Mehhiko rallid, ehkki kaks viimast toimusid lühendatud kujul. Edasi on lükatud Argentina ja Sardiinia rallid, kuid kummagi etapi puhul pole uusi kuupäevasid paika pandud.