Ott Tänak avaldas enda lemmikrallid

Autoralli valitseva maailmameistri Ott Tänaku sõnul ootab ta pikisilmi MM-sarja naasmist. Saarlane loodab, et saab tänavu kihutada ka Uus-Meremaa teedel, mis on tema üks lemmikrallisid.

"Olen seda (rallit – toim.) väga igatsenud. Ausalt öeldes olen sellest niivõrd palju puudust tundnud, et investeerisin simulaatorisse. Olen seda paar korda kasutanud, aga see ei ole sama, mis päris asi ning mitte see, mida oleme harjunud metsade vahel nägema. On ka erinev, sest sa ei tööta igapäevaselt koos meeskonnaga. Miski pole päris sama võrreldes sellega kui saad kiivri pähe tõmmata ja päris rallit sõita," rääkis Tänak Hyundai pressiteates.

"Üks minu lemmikrallisid on Uus-Meremaa oma, millest lootsin väga tänavu osa võtta. Me ei tea, kas see toimub, või mitte. Teine ralli mis mulle väga meeldib, on Poola oma, mida enam rallikalendris ei ole. Jätkuvalt kalendrisse kuuluvatest MM-rallidest on Soome oma see, mida ma väga naudin – see ei koorma autot ega rehve, vaid ainult rallipilooti. See on sõidukunst – sa maandud, kuid oled siis taas õhus. Pead leidma õige kiiruse ja asendi."

Autoralli MM-sari on olnud pausil kaks kuud. Praeguse seisuga on järgmiseks MM-etapiks juuli keskpaigas peetav Keenia ralli.