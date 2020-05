Autoralli tänavune maailmameister vajab ilmselt veel nelja etappi

Algselt 14-etapiliseks mõeldud hooaeg on vähehaaval kokku kuivamas. Juba enne kalendri kinnitamist jäi ära Tšiili, lisaks ei peeta koroonaviiruse pandeemia tõttu etappe ka Portugalis ja Keenias.

Maailmameistri väljaselgitamiseks pole reeglites kirjas selleks vajalik minimaalne arv etappe, aga korraldajate hinnangul võiks neid tiitli väljajagamiseks koguneda vähemalt seitse.

"Tiitli väljajagamiseks vajame korralikul tasemel MM-sarja ja ma ei usu, et saaksime kolme ralli järel maailmameistrit kroonida. Vaja on teatud protsenti etappe, et saaksime hakata tiitlit jagama," lausus rahvusvahelise autospordiliidu (FIA) rallidirektor Yves Matton väljaandele DirtFish.

Prantslase arvates võiks neid lisaks toimunud kolmele etapile tulla veel vähemalt neli. "Mul pole täpset numbrit, aga see on mõistlik etappide arv. Meil oli šanss 14-etapiliseks kalendriks ja kui täidame sellest 50 protsenti, siis tähendab see seitset rallit ja see tundub olevat mõistlik."

"Aga ma ei tea, kui palju suudame sel aastal korraldada," tunnistas Matton. "Tähtis on mitte langetada otsuseid liiga kiiresti ega olukorras, kus meil pole piisavalt täpset informatsiooni."

"Kui meil on kalendrist selgem ülevaade ees, siis on meil aega otsustamiseks, kas see on aasta lõpuks MM-sarja vääriline."

Mattoniga sama meelt ka WRC promootor Oliver Ciesla. "Meie plaan on korraldada nii palju rallisid kui võimalik. Teoreetiliselt võib neid olla üheksa. Praktikas aga - arvestades aega ja logistikat võistluste vahel, eriti ookeane ületades - ei ole väga tõenäoline pressida septembri ja detsembri keskpaiga vahele üheksa etappi," lausus ta.

"Realistlik eesmärk on nelja ja seitsme vahel ning arvame koos FIA-ga, et kui lisaks kolmele juba peetud etapile suudame korraldada veel neli, siis on see MM-hooaja nimetuseks piisav, aga iga etapp lisaks oleks teretulnud."

Ciesla sõnul läheb asjade lukkulöömisega veel aega. "Oma töögrupis arvame, et seitse oleks okei, aga ootame sellele kinnitust. Ma olen kindel, et kui meil on seitse rallit, siis oleks meil ka maailmameister."

Praeguse seisuga peaks järgmine etapp leidma aset 6.-9. augustil Soomes, kuid see pole sajaprotsendiliselt kindel ja legendaarne kruusaralli võib seoses maailma koroonaviirusest taastumise kiirusega lükkuda ka hilisemaks.