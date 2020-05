Thierry Neuville ei usu jätkuvalt Safari ralli toimumist

Kuigi viimastel päevadel on tulnud positiivseid signaale Safari ralli toimumise kohta, ei usu Hyundai piloot Thierry Neuville endiselt, et võistlus aset leiab.

Kolmapäeval teatas Keenia meedia, et koroonaviiruse pandeemiast hoolimata ettevalmistused käivad ja ralli toimub täismahus. Juba laupäeval peaks algama võistlejate registreerimine.

Keenia valitsuselt oodatakse reedel rohkem informatsiooni, aga osade kuulujuttude järgi viiakse etapp juulist üle septembrisse või siis jäetakse üldse ära.

"Kuulujutte on igasuguseid, aga ma arvan, et see on päris selge, et Keeniasse me ei lähe. Ma ei usu, et praeguses olukorras soovib sinna minna ükski sõitja või tiimiliige," lausus Neuville väljaandele Rallit.fi.

"Raske on uskuda, et selliste karmide piirangute tingimustes saab rallit läbi viia. Muide, turvalisus, hügieen ja haiglad ei ole nii kõrgel tasemel kui teistes riikides."

Kui ralli siiski toimuma peaks, Neuville vastu puiklema ei hakka. "Kui mulle öeldakse, et pean sinna minema, siis ma lähen. See on minu töö ja teen nii nagu mu tööandja ütleb. Aga ma ei usu, et sinna peab minema."

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on ära jäetud või edasi lükatud Argentina, Portugali ja Sardiinia rallid. Esmakordselt pärast 2002. aastat MM-kalendrisse kuuluv Safari ralli peaks toimuma 16.-19. juulil.