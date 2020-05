Soome ralli saatus selgub tõenäoliselt juuni lõpus

Võistluse toimumisele seadis küsimärgi Soome valitsus, kes keelas esialgu küll juuli lõpuni enam kui 500 inimesega massiüritused, kuid võib seda otsust hiljem veel pikendada. Võistluse üks eestvedaja Kai Tarkiainen andis teada, et korraldajad ei saa jääda ootama valitsuse edasist otsust. "Me pole oma murega üksi. Soomes peaks augusti alguses toimuma palju festivale ja üritusi, mille korraldajad ootavad vastuseid. Me vajame neid varsti," rääkis Tarkiainen. "Kui eriolukord alguse sai, siis võtsime korraldajatega vastu otsuse, et hiljemalt juuni lõpuks peab selguma ralli saatus. Sellisel juhul saavad ka sõitjad oma plaaniga teadlikumalt edasi minna."

Praeguse kalendri järgi peaks autoralli MM-sari algama juuli keskpaigas Keenias ning jätkuma 6.-9. augustil Soomes.