FIA rallijuht: MM-tiitlit ei saa kolme etapi põhjal välja anda

Autoralli MM-sarjas on sel hooajal võisteldud kolmel etapil. Praeguse kalendri järgi peaks sari jätkuma juuli keskpaigas Keenias, kuid välistatud ei ole ka variant, et sel aastal rohkem rallit ei sõideta. Rahvusvahelise Autospordiliidu (FIA) sõnul ei saa kõige halvema stsenaariumi puhul maailmameistrit välja kuulutada.

"Ma ei usu, et me saaksime vaid kolme etapi põhjal välja kuulutada maailmameistri," avaldas FIA rallijuht Yves Matton. "Plaanime muuta reegleid, mille põhjal tuleks MM-tiitli välja andmiseks võistelda vähemalt seitsmel etapil. See tähendab, et neli oleks veel jäänud."

Kolme etapi järel on MM-sarjas liidripositsioonil Sebastien Ogier (Toyota; 62p), kellele järgnevad Elfyn Evans (Toyota; 54) ja Thierry Neuville (Hyundai; 42). Ott Tänak (Hyundai; 38) hoiab viiendat kohta.