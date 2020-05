Tänak meenutas ühist aastat Ogier'ga: koostöö Sebiga oli positiivne üllatus

"Ta on mõistagi väga otsekohene inimene. Temaga on lihtne rääkida, alati on vastused "jah" või "ei", nii et sa tead, mis on võimalik ja mis ei ole," lausus eestlane Adamo kohta.

"Igal juhul usun, et tema tööstiili on lihtne mõista, aga kindlasti on inimene kaamera ees ja selle taga erinev. Ta on hea tüüp, teeb head tööd ja minu arvates juhib ta inimesi väga hästi."

Tänak sõidab Hyundais esimest hooaega. Tutvus Adamoga süvenes eelnevalt ühiste lõunate käigus. "Ma ei tundnud Adamot väga hästi, nägin teda ainult telerist ja mõnedel pressikonverentsidel. Meil ei olnud väga palju isiklikke jutuajamisi," meenutas Tänak.

"Aga aasta jooksul olid mõned lõunad ja saime tuttavamaks. Hakkasin mõistma tiimi põhimõtteid ja eesmärke ja ütleme nii, et tahtsin neist osa saada."

2017. aastal kuulus Tänak samasse M-Spordi tiimi mitmekordse maailmameistri Sebastien Ogier'ga. Eelneval hooajal oli nende vahel kuulus seik Poola rallilt, kus eestlane oli lähedal karjääri esimesele MM-etapi võidule, aga jäi sellest rehvi purunemise tõttu siiski ilma.

Tänak oli väga pettunud, aga Ogier tahtis eestlast lohutada ja tõstis ta oma kukile, andes mõista, et tegelikult oli Poolas olnud kiireim just Tänak.

"Sel hetkel ma ei tundnud Sebi väga. Loomulikult oli tema täht ja mina eikeegi. Ma olin teda varem tervitanud, aga see oli ka kõik," meenutas prantslase žestist üllatunud Tänak.

"Koostöö Sebiga oli positiivne üllatus. Paljud inimesed olid mind hoiatanud, et Seb on keeruline tüüp, kes töötleb vaimselt ja teeb trikke. Tundus üsna hirmutav, aga lõpuks oli ta professionaal," kirjeldas mullune maailmameister.

"Kindlasti üks paremaid meeskonnakaaslasi, kes mul olnud on. Ma arvan, et tegime head koostööd, töötasime kõvasti ning tema võitis sõitjate ja meie tootjate maailmameistritiitli, nii et tegime head tööd."