Tänak ei kahetse Hyundaisse minekut

Mullu autoralli maailmameistriks kroonitud Ott Tänak on rahul, et Toyota meeskonna Hyundai vastu vahetas, kuigi otsuse tegemine oli väga raske ülesanne.

"Tundsin end Toyota meeskonnas ja autos tugevana. Hyundaisse minek oli suur otsus. Teadsin, et see üleminek ei saa olema lihtne, kuid olen praegu õnnelik selle üle, kus ma olen," rääkis Tänak ralliportaali DirtFish taskuhäälingule. "Klubi vahetamises olin täiesti kindel alles siis, kui lõpuks lepingule alla kirjutasin. Olin läbi hooaja kahe vahel, sest ma ei tundnud (Andrea) Adamot algul hästi. Me ei rääkinud omavahel, kuid õppisime teineteist aasta jooksul paaril õhtusöögil tundma ja hakkasin seejärel aru saama meeskonna põhimõtetest ja eesmärkidest. Tundsin, et ma tahan olla osa sellest teekonnast."

Meeskonnavahetust eestlane ei kahetse. "Adamo on väga otsekohene inimene, temaga on lihtne rääkida ja vastab alati küsimusele kas jah või ei," kirjeldas Tänak tiimi juhti. "Ta käitub erinevalt kaamera ees ja taga, kuid ta on hea inimene, kes teeb head tööd."