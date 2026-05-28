Ogier pole tuleviku osas otsust teinud: olen juba mõnda aega rallit sõitnud

Mullu üheksandat korda autoralli maailmameistriks tulnud Sebastien Ogier (Toyota) on suurepärases vormis, aga on ainuüksi WRC-sarjas sõitnud pea 20 aastat. Vanameister oma tuleviku osas otsuseid teinud ei ole, aga ei välistanud, et tänavune hooaeg võib jääda tema viimaseks.

42-aastane Ogier kuulub vaieldamatult autoralli ajaloo parimate nimekirja ning prantslane kaitseb tänavu oma üheksandat MM-tiitlit. Alates 2022. aastast on ta esindanud Toyotat osalise koormusega vahele kolm etappi, mullu jäi vahele kolm etappi.

MM-sari läbib järgmisel hooajal aga suure muudatuse ning senine Rally1 klass kaob ja kõrgeimas klassis võistlevad autod, mida saab võrrelda praeguste Rally2 masinatega. Muutus on suur ja mitte ainult tehniline, näiteks üritab WRC juba järgmisel aastal võistelda USA-s ning suuri plaane on veel. Muuhulgas muutuvad kindlasti tiimide koosseisud ja individuaalsel tasemel ripub küsimärk Ogier' tuleviku kohal. Toyotal on tõeliselt võimas koosseis ning sel hooajal on autot testinud ka eestlane Ott Tänak, mis tekitab omakorda diskussiooni.

Ogier rääkis Jaapani rallil portaalile DirtFish, et pole veel tuleviku osas ühtki otsust teinud. "Kui kaalud plusse ja miinuseid, siis [USA ralli] kuuluks plusside hulka. Seal on veel motiveerivaid asju. Aga tõde on see, et olen seda juba mõnda aega teinud, teisel kaalukausil hakkab aina enam asju tekkima. Pean seda rahulikult hindama," sõnas prantslane.

"Praegu üritan nautida viimast aastat Rally1 arvestuses. Annan endale veidi aega tuleviku üle mõtlemiseks. Keskendun tänavusele hooajale, olen suutnud häid tulemusi teha," lisas prantslane. "Aga pere on tähtis, see mõjutab igat mu otsust."

Kui Ogier neli aastat tagasi koormust vähendas, proovis ta ringrajasõitu. Kaasmaalane ning samuti üheksa MM-tiitlit võitnud Sebastien Loeb sõidab Dakari rallidel, kas Ogier võib käia tiimikaaslaste jälgedes?

"Mul pole Dakari vastu kunagi huvi olnud, kuigi see tundub rallisõitjatele loomulik võistlus. Mulle meeldivad väljakutsed, aga ringrajasõidus lähevad need aina keerulisemaks. Samas see mulle meeldib, äkki kompan oma piire seal," sõnas Ogier.