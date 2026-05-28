X!

Ogier pole tuleviku osas otsust teinud: olen juba mõnda aega rallit sõitnud

Autoralli
Sebastien Ogier
Sebastien Ogier Autor/allikas: Toyota GAZOO Racing
Autoralli

Mullu üheksandat korda autoralli maailmameistriks tulnud Sebastien Ogier (Toyota) on suurepärases vormis, aga on ainuüksi WRC-sarjas sõitnud pea 20 aastat. Vanameister oma tuleviku osas otsuseid teinud ei ole, aga ei välistanud, et tänavune hooaeg võib jääda tema viimaseks.

42-aastane Ogier kuulub vaieldamatult autoralli ajaloo parimate nimekirja ning prantslane kaitseb tänavu oma üheksandat MM-tiitlit. Alates 2022. aastast on ta esindanud Toyotat osalise koormusega vahele kolm etappi, mullu jäi vahele kolm etappi.

MM-sari läbib järgmisel hooajal aga suure muudatuse ning senine Rally1 klass kaob ja kõrgeimas klassis võistlevad autod, mida saab võrrelda praeguste Rally2 masinatega. Muutus on suur ja mitte ainult tehniline, näiteks üritab WRC juba järgmisel aastal võistelda USA-s ning suuri plaane on veel. Muuhulgas muutuvad kindlasti tiimide koosseisud ja individuaalsel tasemel ripub küsimärk Ogier' tuleviku kohal. Toyotal on tõeliselt võimas koosseis ning sel hooajal on autot testinud ka eestlane Ott Tänak, mis tekitab omakorda diskussiooni.

Ogier rääkis Jaapani rallil portaalile DirtFish, et pole veel tuleviku osas ühtki otsust teinud. "Kui kaalud plusse ja miinuseid, siis [USA ralli] kuuluks plusside hulka. Seal on veel motiveerivaid asju. Aga tõde on see, et olen seda juba mõnda aega teinud, teisel kaalukausil hakkab aina enam asju tekkima. Pean seda rahulikult hindama," sõnas prantslane.

"Praegu üritan nautida viimast aastat Rally1 arvestuses. Annan endale veidi aega tuleviku üle mõtlemiseks. Keskendun tänavusele hooajale, olen suutnud häid tulemusi teha," lisas prantslane. "Aga pere on tähtis, see mõjutab igat mu otsust."

Kui Ogier neli aastat tagasi koormust vähendas, proovis ta ringrajasõitu. Kaasmaalane ning samuti üheksa MM-tiitlit võitnud Sebastien Loeb sõidab Dakari rallidel, kas Ogier võib käia tiimikaaslaste jälgedes?

"Mul pole Dakari vastu kunagi huvi olnud, kuigi see tundub rallisõitjatele loomulik võistlus. Mulle meeldivad väljakutsed, aga ringrajasõidus lähevad need aina keerulisemaks. Samas see mulle meeldib, äkki kompan oma piire seal," sõnas Ogier.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

12:37

Ogier pole tuleviku osas otsust teinud: olen juba mõnda aega rallit sõitnud

08:05

Jaapani ralli testikatsel näitas kiireimat minekut Ogier

25.05

Patrick Enok saavutas Imatra rallil karjääri esimese üldvõidu

13.05

Neuville: esikoht Portugalis oli väärt rohkem kui 25 võidupunkti

11.05

Virves esimesest WRC katsevõidust: see oli natuke eesmärk

10.05

Saaremaal näitas kõige paremat minekut Koik, konkurent Volver katkestas

10.05

Thierry Neuville sai hooaja esimese võidu

10.05

Virves teenis karjääri esimese WRC katsevõidu

09.05

Ogier läheb otsustavale päevale suure eduga, Virves lõpetas päeva võiduga

08.05

Ogier kerkis Fourmaux' ebaõnne järel Portugalis liidriks, vahed väikesed

07.05

Virves ja Jürgenson katkestasid, avapäeva järel juhib Solberg

06.05

Neuville oli Portugali ralli testikatsel kiireim, Fourmaux kolmas

06.05

Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad Saaremaa sprintralliga

06.05

Aava ja Siitan asutasid noortele talentidele rallikooli

03.05

Vaher oli Hispaanias kõigil katsetel kiireim ja teenis esimese rallivõidu

sport.err.ee uudised

13:46

Enden: peatreener peab peeglisse vaatama, kaotada tuleb ka osata

13:09

Küljetuul lõhkus Leedu tuuri avaetapil gruppi, Ärm finišeeris teisena

12:37

Ogier pole tuleviku osas otsust teinud: olen juba mõnda aega rallit sõitnud

11:59

Kardisportlane Priit Sei oli Rootsis võidukas

11:33

Meeskondlik temposõit pakkus Taaramäele hoopis isemoodi elamust

10:56

Värava löönud Kirpu sai Horvaatias karikat tõsta

10:21

Mölder ja Ojakäär said avaringist kindlalt edasi

09:48

Carolina sai Stanley karikavõistlustel kolmanda järjestikuse võidu

09:12

Rannula ja Tass alustasid poolfinaalseeriat kindla võiduga

08:41

Crystal Palace lisas auhinnakappi Konverentsiliiga karika

08:05

Jaapani ralli testikatsel näitas kiireimat minekut Ogier

27.05

Zverev lükkas maailma 43. reketi kindlalt kõrvale

27.05

Hannes Soomer stardib nädalavahetusel superbike'ide MM-sarjas

27.05

Romet Tsirna tõusis RallyX etapil neli korda pjedestaalile

27.05

Sakus toimunud cheerleader'ite jõuproovil jätsid eestlased mitmed esikohad koju

27.05

ETV spordisaade, 27. mai

27.05

Jürgen Henn avalikustas jalgpallikoondise koosseisu Balti turniiriks Uuendatud

27.05

Djokovic jõudis Prantsusmaa lahtistel kolmandasse ringi

27.05

Hollas - Remmelg ei jõudnud eliitturniiri põhitabelisse

27.05

Mai Narva tõusis EM-il kolme hulka

loetumad

27.05

Leedu korvpallitäht sõlmis Žalgirisega väga tulusa lepingu

26.05

Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises

26.05

Teisel lisaajal võitnud Kalev/Cramo viis finaalseeria otsustavasse mängu

27.05

Kasper Schmeichel riputab vastu tahtmist kindad varna

27.05

Selgus Hollandi jalgpallikoondise koosseis MM-finaalturniiriks

08:05

Jaapani ralli testikatsel näitas kiireimat minekut Ogier

27.05

Jürgen Henn avalikustas jalgpallikoondise koosseisu Balti turniiriks Uuendatud

27.05

Mai Narva tõusis EM-il kolme hulka

27.05

Soome hokimeestel ei õnnestunud alagruppi võita

26.05

USA ja Rootsi teenisid jäähoki MM-il otsustava mänguga veerandfinaalkoha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo